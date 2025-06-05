Reunió
Trobada d'autoritats d'Andorra la Vella
Les diferents personalitats de la capital han visitat les obres de la plaça del poble
Les autoritats d'Andorra la Vella s'han donat cita avui per visitar les obres de reforma de la Plaça del Poble. A la trobada ha estat present la corporació actual, encapçalada pels cònsols de la capital, Sergi González i Olalla Losada, així com personalitats d'anteriors corporacions com l'excònsol i ara ministra d'habitatge Conxita Marsol; l'excap de Govern, Jaume Bartumeu; el secretari d'Estat d'Esports i exconseller, Alain Cabanes; l'excònsol i exministre, Manel Pons, o les conselleres generals Núria Segués, Silvia Riva i Meritxell López, entre d'altres.