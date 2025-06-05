Reunió

Trobada d'autoritats d'Andorra la Vella

Les diferents personalitats de la capital han visitat les obres de la plaça del poble

Trobada d'autoritats d'Andorra la Vella i visita de les obres de reforma de la Plaça del Poble Foto: Comú d'Andorra la Vella/Tony Lara

Trobada d'autoritats d'Andorra la Vella i visita de les obres de reforma de la Plaça del Poble Foto: Comú d'Andorra la Vella/Tony LaraTony Lara / Comú d'Andorra la Vella

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Les autoritats d'Andorra la Vella s'han donat cita avui per visitar les obres de reforma de la Plaça del Poble. A la trobada ha estat present la corporació actual, encapçalada pels cònsols de la capital, Sergi González i Olalla Losada, així com personalitats d'anteriors corporacions com l'excònsol i ara ministra d'habitatge Conxita Marsol; l'excap de Govern, Jaume Bartumeu; el secretari d'Estat d'Esports i exconseller, Alain Cabanes; l'excònsol i exministre, Manel Pons, o les conselleres generals Núria Segués, Silvia Riva i Meritxell López, entre d'altres.

tracking