REPORTATGE
Tothom vol un hort
El comú de Canillo rep 36 sol·licituds per accedir a les 20 parcel·les cultivables del Prat del Portal de Conxa, obertes a residents a la parròquia d’entre 28 i 65 anys.
El nou projecte d’horts socials, impulsat per la comissió de benestar social del comú de Canillo, ha tingut una acollida remarcable: s’han rebut 36 sol·licituds per accedir a una vintena de parcel·les de 50 metres quadrats de superfície. Aquest “elevat nombre d’inscripcions” demostra, segons el comú, “l’interès i la bona rebuda de la iniciativa per part de la població”.
Els nous horts estan ubicats al terreny del Prat del Portal de Conxa, d’uns 1.700 metres quadrats de superfície i ubicat vora el Valira d’Orient, prop del centre del poble. El terreny va ser cedit gratuïtament al comú per un privat l’octubre de l’any passat.
La gent gran disposa d’horts propis des de fa anys, recorda el comú
Segons l’ordinació reguladora del funcionament dels horts socials, publicada ahir al BOPA, els requisits per accedir als horts són ser major d’edat i menor de 65 anys, haver viscut a la parròquia un mínim de dos anys de manera “efectiva i continuada”, no tenir deutes pendents amb el comú i no disposar de cap altre hort social o privat dins del territori andorrà. Fonts de la corporació van recordar que s’ha exclòs del projecte els majors de 65 anys perquè la gent gran ja disposa d’horts propis des de fa anys.
Bon veïnatge
L’acte oficial d’entrega de les claus va celebrar-se ahir a les set de la tarda al Prat del Portal de Conxa. Cada usuari va rebre una còpia de l’ordinació reguladora dels horts socials, amb les normes d’ús i de bon veïnatge i una llista de bones pràctiques agrícoles, la clau d’accés a l’espai de cultiu i el número de parcel·la, assignada seguint l’ordre de recepció de les sol·licituds.
El comú destaca que aquest espai ofereix a les persones participants la possibilitat de cultivar els seus propis aliments. Més enllà de la producció d’aliments frescos i saludables, remarca, es promouen la cohesió social, el respecte pel medi ambient, l’educació ambiental, l’autosuficiència alimentària i l’empoderament personal i comunitari. Amb l’objectiu de facilitar les tasques de cultiu, el comú ha adquirit una caseta d’emmagatzematge perquè els usuaris puguin guardar-hi les seves eines. A més, la corporació els proporcionarà aviat un equip bàsic format per eines com rastrals, pics i regadores, així com accés a l’aigua mitjançant mànegues i sortidors instal·lats a la zona.
El comú destaca que els horts tenen una funció “inclusiva i terapèutica, en què persones de perfils diversos poden compartir experiències i establir vincles”. La pràctica de la jardineria aporta beneficis psicològics, com la reducció de l’estrès o la millora del benestar emocional, alhora que fomenta hàbits alimentaris més saludables i sostenibles en l’àmbit local, assenyala la corporació.
Temporada d'estiu
L’autorització d’ús de l’hort s’atorga amb una vigència limitada a la temporada d’estiu corresponent a l’any de presentació de la sol·licitud. Un cop finalitzada la vigència de l’autorització, les persones interessades podran presentar una nova sol·licitud, dins el termini d’inscripció corresponent, per a l’autorització de la temporada següent d’acord amb els requisits de l’ordinació.
L’horari d’ús dels horts serà de set del matí a dos quarts de deu del vespre, tots els dies de la setmana. Els hortolans no podran delimitar l’hort amb murs, canyes, fusta, plàstics o uralita, sobrepassar els límits marcats per a cadascun dels horts, instal·lar-hi barraques o edificacions de qualsevol mena, construir-hi pous o fer perforacions al sòl, plantar-hi arbres, regar amb aspersor, utilitzar pesticides o fertilitzants químics i criar-hi animals, entre altres prohibicions. Si no es respecten, el comú podrà anul·lar l’autorització immediatament.