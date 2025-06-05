Concerts
Els40, Els Pets, Ginestà i Buhos, caps de cartell a Sant Julià
La Festa Major se celebrarà del 25 al 29 de juliol
Els40 On Tour, amb la participació de Víctor de la Torre i Adrià Ortega; Els Pets; Ginestà i Buhos, seran els caps de cartell de la Festa Major de Sant Julià de Lòria, que enguany se celebrarà del 25 al 29 de juliol. Les actuacions tindran lloc a la plaça de la Germandat. Pròximament es presentarà la programació detallada, que, segons el comú oferirà "un gran ventall de propostes".