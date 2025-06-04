Andorra la Vella
La Setmana de la Bicicleta comptarà amb 12 activitats
Enguany, la cita se celebrarà del 17 al 22 de juny
Després de l’èxit de la primera edició, que va reunir prop de mil participants, arriba la segona Setmana de la Bicicleta a la capital. Enguany, la cita se celebrarà del 17 al 22 de juny i inclourà un total de dotze activitats de caire divers pensades per a tot tipus de públic: des dels qui s’apropen al món de la bicicleta amb un interès familiar, fins als qui ho fan des d’una vessant esportiva o cultural. Així ho han anunciat aquest dimecres el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, i el cap d’àrea del Bici Lab, Eduard Tarrés. "L’objectiu és representar, a través d’una programació cultural, totes les realitats que pot tenir la bicicleta", ha destacat Tarrés.
Els assistents podran gaudir de diverses activitats, com la projecció del documental 'KARABAN – Pedal for Kibera', que relata un viatge solidari de 12.000 quilòmetres fins a Nairobi, tallers de rendiment esportiu i biomecànica per a ciclistes, una sessió de spinning a l’aire lliure, una prova de bicicletes elèctriques de muntanya de la mà de la marca andorrana 'Forestal', així com rutes culturals amb bicicleta per la parròquia. A més, com ja s’havia anunciat, la jornada culminarà amb la sortida oficial de la cursa professional 'Clàssica Andorra', que tindrà lloc el diumenge 22 de juny, i la presentació dels corredors es farà davant del Bici Lab. González i Tarrés, a més, també han destacat que l’accés al museu serà gratuït durant tota la setmana. "Volem fer del Bici Lab el referent de la mobilitat activa, saludable i sostenible, amb totes les accions que estem duent a terme des del comú, tant a nivell de planificació com amb una nova visió urbanística. La Setmana de la Bicicleta no és una iniciativa esporàdica, sinó que ha vingut per quedar-se, per treballar-la i consolidar-la, i cada any aspirarem a més accions per reforçar aquesta visió del Bici Lab i del futur de la mobilitat a la parròquia", ha apuntat el mandatari comunal.
Durant la presentació de la Setmana, González també ha destacat que l’exposició actual del BiciLab, 'Ciutats a escala humana', ha rebut més de 3.700 visitants des del febrer. "Crec que és una molt bona xifra i en estem molt satisfets, sobretot perquè ens vam dirigir a un públic familiar amb un missatge clar. Encara queden molts mesos per visitar-la i seguir ampliant aquest nombre de visitants", ha celebrat.