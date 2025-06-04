ESCALDES-ENGORDANY
Miki Núñez actuarà a la plaça de l’Església en el Caldes Festival
Un concert de la cantautora aranesa Alidé Sans i un taller de percussió amb membres de Txarango completen el programa
La cita més destacada del Caldes Festival serà el concert de l’exconcursant d’Operación Triunfo Miki Núñez. El terrassenc actuarà a la nova plaça de l’Església el 26 de setembre a dos quarts de vuit del vespre. El certamen celebrarà la segona edició del 26 al 28 de setembre amb la voluntat de consolidar-se i projectar-se més enllà de les fronteres andorranes. Per assolir aquest objectiu, el comú ha sumat esforços amb el Festivalot, l’esdeveniment de música en família de referència a Catalunya, organitzat per la formació musical Els Amics de les Arts a través de la seva productora, Pistatxo Produccions.
Un concert a càrrec de la cantautora aranesa Alidé Sans i dos tallers de percussió per a famílies a càrrec de membres del grup Txarango (l’endemà a partir de les sis de la tarda, també al mateix escenari) són altres propostes destacades del festival. “La col·laboració va sorgir perquè sempre dèiem que si mai havíem d’exportar el Festivalot fora de Girona, el lloc ideal seria Andorra. Les mides humanes, l’ambient familiar, els espais... Tot encaixa amb la filosofia del festival”, va afirmar el membre d’Els Amics de les Arts Joan Enric Barceló.
Concert
D’altra banda, Els Amics de les Arts actuaran el pròxim 10 d’octubre a la sala del Prat del Roure dins la gira de celebració dels seus vint anys de trajectòria musical. Serà un dels únics quatre concerts que oferiran al llarg d’aquest any i les entrades ja estan exhaurides. “Això ens fa molta il·lusió i demostra que la música en català té molta força aquí. A Andorra ens sentim molt estimats”, va comentar Barceló. “Estem preparant un espectacle retrospectiu, una mena de festa d’aniversari, una mirada enrere amb cançons que potser fa temps que no toquem”, va afegir el músic.
Per la seva part, el també membre del grup català Ferran Piqué va explicar que el certamen va néixer arran de la seva experiència com a pares. Els membres del grup van detectar la necessitat de programar concerts adaptats a les famílies, amb una oferta musical pensada no tan sols per als infants, sinó per compartir amb tota la família i trencar, d’aquesta manera, la barrera generacional. “Cal educar el públic del futur perquè aquests infants, quan siguin grans i tinguin fills, també vulguin compartir música i cultura. Per això proposem concerts en horaris diürns, accessibles i pensats per a tothom, que generin records que perdurin”, va assenyalar Piqué.
El guitarrista va deixar la porta oberta a mantenir la col·laboració amb el Caldes Festival. “Venim amb la humilitat d’aprendre i de deixar-nos aconsellar per la gent d’aquí. No som un fons d’inversió, som una empresa petita i familiar que creu molt en el que fa”, va remarcar, tot destacant que la plaça on tindran lloc les activitats té una mida ideal per al format del Festivalot.
Per la seva banda, el conseller de Cultura, Valentí Closa, va assenyalar que l’objectiu d’aquesta col·laboració, més enllà de consolidar un públic familiar, és també recuperar una sèrie d’actes i festivals que havien funcionat molt bé, però que es van veure afectats per les obres de construcció de la plaça de l’Església i l’aparcament subterrani. L’espai va inaugurar-se la setmana passada.