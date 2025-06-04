BOPA
La Fleca Font guanya el concurs per gestionar el bar de la plaça Prat de Call d'Ordino
La modalitat de contractació és ordinària, amb un import d’adjudicació de 708 euros mensuals per la cessió del local
El comú d'Ordino ha adjudicat, mitjançant un concurs públic nacional, l'explotació del bar de la plaça Prat de Call a l'empresa Fleca Font, SLU. Segons s’ha publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), la modalitat de contractació és ordinària, amb un import d’adjudicació de 708 euros mensuals per la cessió del local (impostos inclosos). A més, la durada del contracte és de deu anys a partir de la signatura, prorrogable tàcitament per períodes anuals fins a un màxim de quinze anys. Tal com s’indica al text, l’acord es va prendre durant la sessió de la Junta de Govern celebrada el passat 26 de maig.
El concurs es va convocar oficialment al BOPA a finals de març mitjançant l’edicte corresponent. El plec de bases, aprovat prèviament per la Junta de Govern el 17 de març, establia que el local havia de destinar-se principalment a activitats de restauració, tot i que s’hi permetien activitats complementàries compatibles. Les propostes s’havien de presentar abans del 6 de maig al Servei de Tràmits, i es valoraven criteris com el pla de negoci presentat, les millors condicions econòmiques, les garanties professionals i personals per al bon funcionament del servei, així com els projectes que fomentessin la dinamització de la zona.