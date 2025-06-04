ANDORRA LA VELLA
Fins a 2.500 places per a les activitats infantils i juvenils
El comú d’Andorra la Vella dona el tret de sortida al programa Viu l’estiu amb l’obertura de les inscripcions ahir. La proposta, que està pensada per a infants i joves d’entre tres i disset anys, ofereix aquest any més de 2.500 places distribuïdes en una trentena d’activitats programades entre el 30 de juny i el 5 de setembre. L’objectiu és promoure l’activitat esportiva i d’oci durant les vacances escolars i donar resposta a la demanda de les famílies de la parròquia.
El programa inclou activitats organitzades pel departament d’Esports en solitari o en col·laboració amb clubs i federacions o, directament, per entitats esportives. S’hi han de sumar els campus esportius per a joves, una oferta nacional impulsada pels set comuns. Entre els esports oferts hi ha pàdel, tennis, esquaix, natació, futbol, vòlei platja, gimnàstica rítmica, hoquei, piragüisme, bàsquet, judo, handbol i taekwondo.
Les famílies que no puguin assumir el cost de les activitats poden posar-se en contacte amb el departament de Social al telèfon 730 020.