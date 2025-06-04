Andorra la Vella
Una desena de joves del Rusc llancen un rap contra les desigualtats
Coincideix amb el Dia Internacional dels Nens Víctimes Innocents d'Agressió
Els joves del Rusc han estrenat un videoclip de rap creat amb lletres pròpies contra la desigualtat. La peça audiovisual s'estrena coincidint amb el Dia Internacional dels Nens Víctimes Innocents d'Agressió. El videoclip és el resultat d'un taller de creació col·lectiva dinamitzat per la cooperativa Versembrant, en el qual han participat una desena de joves d'Andorra la Vella.