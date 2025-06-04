Benestar social
Canillo posa en marxa els primers 20 horts socials del país
L'entrega de les claus s'ha fet aquesta tarda
Canillo ha posat en marxa els primers horts socials amb 20 parcel·les. El projecte ha rebut un total de 36 sol·licituds. Els primers horts socials del país estan ubicats al terreny del Prat del Portal de Conxa i es posaran en funcionament a partir del 5 de juny. Cada parcel·la tindrà fins a 50 metres quadrats i s'han distribuït l'ordre de recepció de les sol·licituds. "Aquest projecte és una aposta per la sostenibilitat i la cohesió social. Un espai viu on les persones puguin cultivar aliments sans, recuperar valors tradicionals i establir noves relacions amb el territori i la comunitat de veïns", ha destacat el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé.
Entrega de les claus per la gent gran
El comú també ha entregat aquesta tarda les claus dels horts de la gent gran de la parròquia. Al principi del projecte, el comú comptava amb 12 parcel·les, però enguany s'ha signat un nou conveni amb la família Portella Bru de Cal Branqueta, que ha fet possible l'adequació de 7 parcel·les més al terreny de la Sella. Aquest any, el projecte ha rebut un total de 17 sol·licituds. "Els horts per a la gent gran són molt més que un espai de cultiu. Són un punt de trobada, d'activitat física i mental, i una eina poderosa per fomentar la socialització i la transmissió de coneixement entre generacions. Estem molt satisfets de poder ampliar aquesta iniciativa tan estimada per la nostra gent gran", ha expressat la consellera de Benestar Social, Sílvia Mandicó.