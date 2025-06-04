Escaldes-Engordany
Cal Paleta acull l'exposició itinerant 'Colors per al planeta'
La mostra es podrà visitar a partir de demà i fins al 21 de juny
Cal Paleta acollirà l'exposició itinerant 'Colors per al planeta'. La mostra de l'ArtCamp Andorra 2023 es podrà visitar a partir de demà i fins al 21 de juny, tots els dijous, divendres i dissabtes de 17 a 20 hores. L'exposició presenta una selecció d'obres d'artistes de tot el món per promoure, a través de l'art, els valors universals de la cultura de la pau, el respecte i el diàleg.