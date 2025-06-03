REPORTATGE
La llum d’11.000 espelmes
La sisena edició de la Nit de la Candela tornarà a fer brillar el centre d’Ordino el 19 de juny vinent, en un esdeveniment amb música, gastronomia i arts escèniques.
Ordino tornarà a il·luminar-se amb la llum d’11.000 espelmes durant la sisena edició de la Nit de la candela, un dels esdeveniments més consolidats a la parròquia, que se celebrarà per primera vegada després d’haver rebut el premi com a millor iniciativa empresarial per part de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS).
El projecte permet revalorar el patrimoni arquitectònic
La cita tindrà lloc el 19 de juny a partir de dos quarts de deu del vespre i, novament, la gastronomia, la música en directe i les arts escèniques seran les encarregades d’arrodonir la proposta. Des del seu inici, l’esdeveniment segueix comptant amb el suport d’Andbank i de Nord Andorrà.
No invasiva
La cònsol major, Maria del Mar Coma, va recordar que la Nit de la candela “és una iniciativa cultural amb matisos artístics i culturals”, ja que, a banda d’incorporar concerts en els diversos carrers del nucli antic, també representa una oportunitat per posar en valor el patrimoni arquitectònic de la parròquia, així com la bellesa del poble, a través “d’una intervenció no invasiva”.
De fet, la mandatària va destacar que, tot i no tenir quantificades les persones que hi passen al llarg de cada edició, l’esdeveniment representa una cita indispensable en l’agenda de moltes persones al Principat, i més tenint en compte que l’afluència de públic és més elevada que en altres propostes, com ara el Roser.
D’aquesta manera, es comptarà amb sis actuacions que tindran lloc en diferents espais del nucli antic: el blues de Shuffle Express es viurà a la plaça Major; la veu i el piano de Cometa Eme interpretaran les seves cançons a la placeta del Pajó; el jardí de la casa pairal acollirà un espectacle nocturn amb malabars de llum pròpia i foc gràcies a Improvisto’s Krusty Show i la música del violí i el violoncel del Duo Pere Nolasc i Núria Conangla; Líquid Dansa presentarà el seu nou espectacle al jardí de la Casa d’Areny-Plandolit, i la formació d’arpa i veu Awen Duet estarà al jardí de Casa Rossell.
Amb tot, aquest any el comú té la intenció de tornar a sorprendre els visitants i complir amb les seves expectatives, tot plegat gràcies al disseny d’una cita organitzada pel departament de Cultura i al suport dels voluntaris. “Cada any intentem sorprendre i mantenir la qualitat i la innovació en les decoracions”, va afirmar la consellera d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, Mònica Armengol. Un dels elements que tampoc hi faltaran serà la gastronomia i, de nou, hi haurà quatre punts diferents per menjar o beure que estaran situats a les zones il·luminades per les espelmes.