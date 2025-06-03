Cultura
L'obra de marionetes "Les Trois Brigands" arriba a Canillo
L'espectacle tindrà lloc a l'auditori del Palau de Gel el dissabte 7 de juny a les 18 hores
L'obra de marionetes i teatre d'ombres Les Trois Brigands arriba a l'auditori del Palau de Gel de Canillo el pròxim dissabte 7 de juny a les 18 hores, L'obra, de 45 minuts de durada, proposa un viatge emotiu i transformador protagonitzat per tres bandolers que, després de trobar-se una nena òrfena, decideixen canviar el món d'egoisme en què viuen per un de millor. L'obra, que està pensada per a infants a partir dels 4 anys, ha estat presentada aquesta tarda.
"És un honor per a l'ambaixada de França col·laborar en la difusió d'aquesta meravellosa obra a Andorra i especialment a Canillo. Aquest tipus d'intercanvi cultural reforça els vincles històrics i culturals entre França i Canillo", ha declarat l'ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin.
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha afegit que "des del comú de Canillo estem encantats d'acollir un espectacle de tanta qualitat i en llengua francesa".