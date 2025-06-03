Escaldes-Engordany
El Festival Caldes s’alia amb el Festivalot de Girona per portar música familiar
Miki Núñez i Alidé Sans seran dos dels concerts destacats
El Festival Caldes incorporarà enguany una col·laboració especial amb el Festivalot, el reconegut festival de música en família que té lloc a Girona. Així ho han anunciat aquest dimarts el conseller de Cultura i Promoció Econòmica d'Escaldes-Engordany, Valentí Closa, i els membres d'Els Amics de les Arts –impulsors del Festivalot–, Dani Alegret, Ferran Piqué i Joan Enric Barceló. De fet, la col·laboració es traduirà en dos concerts destacats que se celebraran al nou espai de la plaça situada davant de l’Església de Sant Pere Màrtir: Miki Núñez actuarà el 26 de setembre a les 19.30 h i Alidé Sans ho farà el 27 de setembre a les 18 h. A més, s’organitzaran dos tallers de percussió conduïts per antics membres del grup Txarango. "La col·laboració va sorgir perquè sempre dèiem que si mai havíem d’exportar el Festivalot fora de Girona, el lloc ideal seria Andorra. Les mides humanes, l’ambient familiar, els espais... Tot encaixa amb la filosofia del festival" ha afirmat Barceló.
NOTÍCIA PENDENT D'AMPLIACIÓ.