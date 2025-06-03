Viu l'estiu
Andorra la Vella ofereix més de 2.500 places per a les activitats d'estiu per a joves
Combina propostes de lleure, esports i colònies que es duran a terme entre el 30 de juny i el 5 de setembre
El comú d'Andorra la Vella ha obert inscripcions per al programa 'Viu l'estiu'. En total es poden apuntar més de 2.500 infants i joves d'entre 3 i 17 anys, en un programa que ofereix una trentena d'activitats entre el 30 de juny i el 5 de setembre. Entre aquestes destaquen casals d'estiu, campus esportius, colònies o campanyes obertes a tots els públics, com és una campanya de vòlei platja que omplirà la parròquia d'activitat esportiva.
L'objectiu del comú és promoure l'activitat esportiva i d'oci durant les vacances escolars i donar resposta a la demanda de les famílies a la parròquia.