Els riscos naturals centren el segon taller deliberatiu del consell consultiu d'Andorra la Vella

La sessió ha tingut lloc aquesta tarda

Un moment del segon taller deliberatiu del consell consultiu per a l’elaboració de nou Pla d’ordenació i urbanisme d’Andorra la Vella.

El segon taller deliberatiu del consell consultiu per a l'elaboració del nou pla d'ordenació i urbanisme d'Andorra la Vella ha tingut com a eix principal la transició ecològica i la gestió ambiental. La sessió celebrada aquesta tarda ha permès abordar diverses qüestions relacionades amb la sostenibilitat ambiental i l'adaptació al canvi climàtic en el futur urbanístic de la parròquia, com ara els riscos naturals, la gestió de l'aigua o la salut pública. L’activitat ha permès analitzar la necessitat de protegir els corredors naturals, millorar la connexió dels espais verds, i garantir un urbanisme més resilient davant de fenòmens extrems. 

Els participants també han posat sobre la taula temes com la integració paisatgística dels diferents espais i la cohesió de tot l'entramat urbà. Finalment, s'ha abordat la importància de fomentar fonts d'energia més sostenibles i d'introduir criteris ambientals en el planejament urbanístic.

