Urbanisme
Els riscos naturals centren el segon taller deliberatiu del consell consultiu d'Andorra la Vella
La sessió ha tingut lloc aquesta tarda
El segon taller deliberatiu del consell consultiu per a l'elaboració del nou pla d'ordenació i urbanisme d'Andorra la Vella ha tingut com a eix principal la transició ecològica i la gestió ambiental. La sessió celebrada aquesta tarda ha permès abordar diverses qüestions relacionades amb la sostenibilitat ambiental i l'adaptació al canvi climàtic en el futur urbanístic de la parròquia, com ara els riscos naturals, la gestió de l'aigua o la salut pública. L’activitat ha permès analitzar la necessitat de protegir els corredors naturals, millorar la connexió dels espais verds, i garantir un urbanisme més resilient davant de fenòmens extrems.
Els participants també han posat sobre la taula temes com la integració paisatgística dels diferents espais i la cohesió de tot l'entramat urbà. Finalment, s'ha abordat la importància de fomentar fonts d'energia més sostenibles i d'introduir criteris ambientals en el planejament urbanístic.