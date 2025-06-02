Sessió de comú
Unanimitat al comú per denegar el pla parcial de la polèmica urbanització d'Arinsal
El projecte comportaria un impacte inassumible per a la xarxa d'aigües residuals
El consell de comú de la Massana ha aprovat per unanimitat denegar el projecte de pla parcial de la polèmica urbanització del costat del telecabina d'Arinsal. El motiu principal és que comportaria un estrès inassumible per a la xarxa d'aigües residuals. La promotora va proposar construir dues plantes depuradores per suplir la mancança, fet que la corporació no ha estimat convenient. El projecte d'urbanització ocupava una superfície d'uns 30.000 metres quadrats al centre del poble i pretenia construir edificis de fins a 18 metres d'altura. Quan el projecte va fer-se públic just abans de les darreres eleccions generals, va provocar un moviment ciutadà contrari, que va recollir més de 1.500 signatures per "aturar el creixement descontrolat d'Arinsal". L'objectiu de la plataforma veïnal Estimem Arinsal, era demanar al comú que aturés l'aprovació del pla parcial fins que no es disposés, com a mínim, de l'estudi de capacitat de càrrega màxima.
La cònsol major, Eva Sansa, ha expressat que el comú "continua promovent un model de creixement urbanístic sostenible i equilibrat, vinculat a la capacitat de les infraestructures i, molt especialment, a la sostenibilitat dels recursos hídrics i naturals".
