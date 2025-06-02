Cultura
11.000 espelmes il·luminaran Ordino en la sisena Nit de la candela
La cita tindrà lloc el 19 de juny a partir de les 21.30 hores
Ordino tornarà a il·luminar-se amb la llum d'11.000 espelmes durant la 6a edició de la Nit de la candela, un dels esdeveniments més consolidats a la parròquia i que se celebrarà per primera vegada després d'haver rebut el premi com a millor iniciativa empresarial per part de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS). La cita tindrà lloc el 19 de juny a partir de les 21.30 hores i, novament, la gastronomia, la música en directe i les arts escèniques seran les encarregades d'arrodonir la proposta. Des del seu inici, l'esdeveniment segueix comptant amb el suport d'Andbank i de Nord Andorrà.
La cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, ha recordat que la Nit de la candela "és una iniciativa cultural amb matisos artístics i culturals", ja que, a banda d'incorporar concerts en els diferents carrers del nucli antic, també representa una oportunitat per posar en valor el patrimoni arquitectònic de la parròquia, així com la bellesa del poble, a través "d'una intervenció no invasiva". De fet, ha destacat que, malgrat no tenir quantificades les persones que hi passen al llarg de cada edició, l'esdeveniment representa una cita indispensable en l'agenda de moltes persones al Principat, i més tenint en compte que l'afluència de públic és més elevada que en altres propostes com el Roser.
D'aquesta manera, es comptarà amb sis actuacions que tindran lloc en diferents espais del nucli antic: el blues de Shuffle Express es viurà a la plaça Major; la veu i el piano de Cometa Eme interpretaran les seves cançons a la placeta del Pajó; el jardí de Casa Pairal acollirà un espectacle nocturn amb malabars de llum pròpia i foc gràcies a Improvisto's Krusty Show i la música del violí i el violoncel del Duo Pere Nolasc i Núria Conangla; Liquid Dansa presentarà el seu nou espectacle al jardí casa d'Areny-Plandolit; i la formació d'arpa i veu Awen Duet estaran al jardí de Casa Rossell.
Amb tot, aquest any el comú té la intenció de tornar a sorprendre els visitants i complir amb les seves expectatives, tot plegat gràcies al disseny d'una cita organitzada pel departament de Cultura i al suport dels voluntaris. "Cada any intentem sorprendre i mantenir la qualitat i la innovació en les decoracions", ha manifestat la consellera d'Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, Mònica Armengol. Un dels elements que tampoc hi faltarà serà la gastronomia i, de nou, hi haurà quatre punts diferents per menjar o beure que estaran situats a les zones il·luminades per les espelmes.
Des d'Andbank, la directora de Banca Privada País, Maria Suárez, ha destacat que la Nit de la candela "és un esdeveniment referent al país i més enllà" que cal continuar potenciant i, per això, ha garantit el suport de l'entitat en futures edicions. A més, ha destacat els objectius de promoure el turisme sostenible, la cultura gastronòmica i l'oportunitat de donar a conèixer artistes amb menys ressò. Per la seva banda, la directora de Nord Andorrà, Laura Bonet, ha assenyalat que "participar en aquesta nit tan especial és una manera de contribuir activament en la vida social i cultural de la parròquia", ja que, iniciatives d'aquest tipus, permeten "transformar l'espai i les persones".