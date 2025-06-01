Encamp
El Tribunal de Comptes alerta d'una sobrevaloració de 4,5 milions d'euros de la societat Funicamp
L'organisme assenyala que tot i que es va decidir dissoldre-la, es tracta com si continués funcionant
El Tribunal de Comptes destaca que els comptes del comú d’Encamp del 2023 són fiables. Tot i que hi ha algunes observacions i recomanacions. L'auditoria indica que, en general, els comptes i la informació financera del comú d’Encamp corresponents a l’any 2023 reflecteixen de manera correcta la seva situació econòmica. També s'indica que es compleixen els principis comptables establerts. L'informe destaca que la corporació ha complert de "forma raonable amb la legislació bàsica relativa a l'administració i control dels fons públics que li és aplicable per l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2023", s'afirma en el text. Tot i això, hi ha algunes observacions o problemes que es detallen que cal millorar.
Entre les observacions que s'esmenten, n'hi ha de diferents àmbits. La majoria estan relacionades amb la comptabilitat pública, tot i que també se'n troben en el departament de la contractació pública o relatives amb l’endeutament. Pel que fa a la primera, un dels tocs d'atenció que es fa és que hi ha hagut un "contravenint en el requerit de l’article 76 de la Llei de finances comunals" (LFC) perquè el pressupost està descompensat. Segons l'informe, es van fer canvis en el pressupost per un valor de més de sis milions d’euros. El canvi es pensava finançar mitjançant un endeutament, però aquest endeutament no s’ha portat a terme, no s’ha concretat o no s’ha fet efectiu. Per aquesta raó s'esmenta que com que no es va formalitzat l'endeutament, això va provocar que "les previsions pressupostàries hagin resultat desequilibrades".
Un altre punt dins de la comptabilitat pública té a veure amb la dissolució de la societat Funicamp. El tribunal assenyala que tot i que es va decidir dissoldre la societat per poder avançar en la nova concessió, en els comptes es tracta com si continués funcionant, i això fa que el valor atorgat "estigui sobrevalorat en 4.502.441 euros". D'altra banda, el tribunal menciona que el romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2023 estava sobrevalorat en 2.193.634 euros. Això és a causa de no incorporar pendents de pagament per les operacions de tresoreria disposades i un passiu no registrat. En aquest sentit, l'organisme precisa que si es tinguessin en compte aquests pagaments, el romanent no seria positiu, sinó negatiu, amb un dèficit de gairebé 1,74 milions d’euros.
Pel que fa a contractació pública, només destaca un aspecte negatiu. L'administració comunal generalment compleix les normes de contractació, però a vegades apareixen mancances que "si bé no impedeixen la posterior fiscalització, sí que l’entorpeixen, com també dificulten actuacions posteriors", precisa el Tribunal de Comptes. Finalment, quant a l’endeutament, se subratlla que el "comú ha formalitzat pòlisses de crèdit, per un límit conjunt de set milions d’euros, amb tres entitats financeres per un termini de dos anys i venciment el 30 de juny de 2025, contravenint l’article 52.2 de la LFC".
El Tribunal de Comptes també fa un toc d'atenció sobre algunes qüestions pendents d’anys anteriors. L'organisme considera que no s’ha valorat adequadament el cens emfitèutic segons les normes comptables públiques, ni s’han presentat els estats financers consolidats exigits per la NICSP 35. També manca un control financer efectiu sobre les entitats subvencionades, ja que no consta l’execució de les auditories obligatòries. Finalment, no s’han rebut les auditories corresponents al mandat polític 2016-2019 i del mandat polític 2020-2023, es detalla.