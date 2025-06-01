Andorra la Vella

Tallers artesanals i una quarantena d'establiments en el 'De Copes'

L'activitat es durà a terme el dijous entre les 18.30 hores i la mitjanit

Una terrassa al centre històric durant la celebració d'una edició del 'De copes'.

El centre històric d'Andorra la Vella acollirà dijous una nova edició del 'De Copes' amb una quarantena d'establiments participants. L'activitat, que es durà a terme entre les 18.30 i la mitjanit, compta enguany amb la implicació directa d'una desena de comerços que organitzaran tallers dins dels seus locals sobre temàtiques diverses com la ceràmica o la joieria. A més, també s'organitzarà un mercat de roba de segona mà a la plaça Guillemó. "Continuem apostant pels esdeveniments que dinamitzen les zones comercials de la parròquia, escoltant les demandes del sector i seguint l’estratègia del projecte ‘el Comerç és Capital’" ha apuntat el cònsol major, Sergi González.

