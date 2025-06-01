Andorra la Vella
Tallers artesanals i una quarantena d'establiments en el 'De Copes'
L'activitat es durà a terme el dijous entre les 18.30 hores i la mitjanit
El centre històric d'Andorra la Vella acollirà dijous una nova edició del 'De Copes' amb una quarantena d'establiments participants. L'activitat, que es durà a terme entre les 18.30 i la mitjanit, compta enguany amb la implicació directa d'una desena de comerços que organitzaran tallers dins dels seus locals sobre temàtiques diverses com la ceràmica o la joieria. A més, també s'organitzarà un mercat de roba de segona mà a la plaça Guillemó. "Continuem apostant pels esdeveniments que dinamitzen les zones comercials de la parròquia, escoltant les demandes del sector i seguint l’estratègia del projecte ‘el Comerç és Capital’" ha apuntat el cònsol major, Sergi González.