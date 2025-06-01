Tribunal de Comptes
"Pagaments indeguts" als treballadors de baixa del comú d'Andorra la Vella
El Tribunal de Comptes recomana "la implantació d’un sistema d’informació economicofinancera" que permeti la verificació dels comptes
El Tribunal de Comptes considera que el comú d'Andorra la Vella va fer uns pagaments "indeguts" el 2023 quan va satisfer complements salarials per a treballadors que es trobaven de baixa i que no estaven emparats en cap normativa, la qual cosa "contravé" el que estipula la llei de finances comunals.
Des del tribunal també s'alerta que els contractes d’assegurances del comú, amb primes pagades per import de 447.653 euros s'han anat prorrogant tàcitament sense respectar els terminis màxims legals i sense ser sotmesos als principis de publicitat i concurrència que requereix la llei.
Pel que fa a la comptabilitat pública, l'organisme fiscalitzador també evidencia que la corporació comunal no disposava de mecanismes eficaços per a verificar la legitimitat dels licitadors per a contractar amb l’administració. Igualment, conisderen que per als integrants de l’òrgan de contractació, s’haurien d’implantar procediments que garanteixin el compliment del codi de l'administració i el codi penal.
També es posa en relleu que el comú no disposa, de forma generalitzada, d’eines (indicadors) per conèixer "amb suficient detall" el cost dels serveis que presten i l’assoliment dels objectius previstos. En aquest sentit, es recomana "la implantació d’un sistema d’informació economicofinancera de gestió i eficàcia", que permeti la verificació no tan sols dels comptes, sinó també de la gestió i del compliment dels objectius, i permeti informar i avaluar els programes d’actuació relacionats amb els serveis que es prestin als ciutadans.
I quant a la comptabilitat s'observa que les modificacions pressupostàries tramitades per la corporació comunal el 2023 no van disposar de finançament adequat, la qual cosa va provocar un dèficit en les previsions pressupostàries definitives de 4.284.238 euros, "fet que és contrari al principi d’estabilitat pressupostària" que estipula la llei de finances comunals.