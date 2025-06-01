Encamp
L'Enfira't supera els 5.000 visitants
El comú d'Encamp en fa un balanç "molt positiu"
La quarta edició de la fira multisectorial d'Encamp ha complert amb les expectatives previstes. El comú fa una valoració molt positiva de com ha funcionat l'esdeveniment, ja que s'han superat les 5.000 entrades de visitants. A més, el nou emplaçament, el carrer i a l'aparcament del Prat Gran de l’Areny (Gavsa) i al Parc de l’Ossa, també ha tingut una bona resposta perquè "hem aconseguit un recinte firal molt complet amb un flux de persones que ha funcionat perfectament", ha destacat el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica del comú d'Encamp, Nino Marot.
"El balanç és molt positiu, hem superat amb escreixos l'objectiu que teníem de l'any passat, ja que hem tingut més de 5.000 entrades fins a les portes del final d'aquesta edició", ha valorat el conseller. "Tots els expositors estan molt contents i els visitants que han vingut a veure'ns també ens han transmès aquest sentiment de felicitat i de goig d'estar per aquí aquest cap de setmana", ha concretat Marot.
Els expositors han pogut vendre o donar-se a conèixer. De fet, alguns d'aquests han pogut fidelitzar alguns nous usuaris. "Les inscripcions del complex esportiu n'hem fet més de 70 altes i la biblioteca ha tingut 8 altes més i amb més de 50 préstecs de llibres", ha esmentat Marot.
Les activitats també han estat ben rebudes pels ciutadans. Un dels productes amb més reclam ha estat la grua, que pujava la gent fins a 60 metres d'altura i podies albirar els paisatges d'Encamp a vista d'ocell. "Hem superat les 300 persones que han pujat a la grua mòbil", ha precisat el polític. També va tenir una bona entrada la jornada de portes obertes del nou estadi de futbol, pel qual al voltant d'una cinquantena de persones hi van assistir.
La intenció de la corporació és mantenir la nova ubicació de cara al 2026. Des de l'administració han explicat que es vol continuar apostant pel mateix format i "creixent sosteniblement com hem anat fent aquestes darreres quatre edicions i aportant una miqueta aquesta visibilitat del teixit empresarial i social de la parròquia", ha relatat Marot.