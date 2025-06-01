ENCAMP
L’Enfira’t 2025 arrenca amb rècord d’expositors i un format més concentrat
La quarta edició de l’Enfira’t va obrir portes ahir al matí a Encamp amb una participació rècord de 70 expositors. Més d’una cinquantena repeteixen experiència, mentre que diverses empreses de nova creació es van estrenar per primer cop.
La gran novetat va ser la concentració de les activitats al parc de l’Ossa, fet que va millorar la visibilitat dels participants i va facilitar el recorregut dels visitants. L’espai va permetre connectar les zones dedicades al sector automobilístic, la restauració, les activitats infantils i l’àrea multisectorial.
Un dels principals atractius va ser una grua panoràmica que va permetre gaudir de les vistes aèries de la parròquia. A més, la fira va comptar amb xerrades, activitats culturals i demostracions esportives que dinamitzen el programa d’una mostra que avui abaixarà el teló.