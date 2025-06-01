Balanç
Escaldes valora amb "èxit" la figura de l'inspector de medi ambient
En aquest mandat s'ha passat a dues persones, reforçant el servei
El comú d’Escaldes-Engordany compta amb la figura de l’inspector de medi ambient que els està donant “molt bons resultats”. Aquest és el parer del conseller de Medi Ambient i Manteniment d’Edificis, David Pérez, que explica que en aquest mandat s’ha reforçat el servei, ja que d’una persona s’ha passat a dues. “És un model d’èxit que ens està funcionant molt bé” perquè es valora molt especialment la feina de conscienciació ciutadana que duen a terme detectant incidències i incidint en el fet que siguin corregides, emfasitza el conseller.
De fet, Pérez destaca que en el marc de la seva feina aquests treballadors comunals detecten residus en llocs o hores on no hi haurien de ser o fins i tot fan un control de les persones que alimenten coloms o gats. Quan identifiquen l’infractor poden incoar un expedient, ja que fan una recerca per trobar la persona responsable. Aquesta actitud podria arribar a ser sancionada, però el conseller fa èmfasi en el fet que no hagi calgut arribar a aquest extrem fins al moment, ja que només se sancionaria si la persona fos reincident i es dona la circumstància que “en el cent per cent dels casos” l’infractor quan rep la informació que el que ha fet pot ser sancionable, corregeix la seva actuació i no reincideix. És per això que des de la conselleria es valora de manera molt positiva la feina dels inspectors, especialment en aquesta missió de conscienciació i divulgativa. I és que Pérez incideix en el fet que la voluntat de la corporació comunal no és sancionar sinó “informar” i que no es donin conductes incíviques.
I aquesta feina dels inspectors es plasma en aspectes com el control dels voluminosos. Darrerament, s’ha detectat que hi ha persones que “no compleixen” la modalitat de recollida, la qual cosa deriva en “un col·lapse del servei i en impactes a la via pública”. El conseller escaldenc de Medi Ambient recorda que des del comú han hagut de fer èmfasi en el missatge sobre aquests elements voluminosos, ja que es troben amb casos en què les persones no avisen el comú perquè passi a recollir aquests objectes o bé deixen a la via pública objectes que no es poden considerar voluminosos o, també, n’hi ha que avisen perquè els operaris comunals recullin cert material i n’acaben deixant més, la qual cosa genera dificultats en la recollida, que es fa en funció d’una planificació. En aquest sentit, incideixen que cal avisar el comú que es deixaran objectes de grans dimensions perquè es passin a recollir en el moment acordat i que altres elements, com microones o d'altres petits electrodomèstics s’han de portar a la deixalleria. El 2022 la corporació va recuperar 441 tones de voluminosos; el 2023, 445 i l’any passat la xifra va arribar a 462.