Cultura
Escaldes celebrarà la festa de la parròquia el 14 i 15 de juny
Una de les principals novetats serà la incorporació de la plaça de l'Església com a nou escenari d'activitats
Escaldes-Engordany celebrarà la festa de la parròquia el cap de setmana del 14 i 15 de juny amb diverses activitats i la tradicional arrossada popular. Una de les principals novetats serà la incorporació de la plaça de l'Església com a nou escenari d'activitats, segons informa el comú. Els actes arrencaran el 14 de juny a les dotze del migdia amb l'actuació dels Castellers d'Andorra a la plaça Coprínceps i continuaran al llarg del cap de setmana.
La tradicional arrossada de muntanya tindrà lloc diumenge al migdia al parc de la Mola i per participar-hi caldrà adquirir un tiquet al preu de 5 euros que es podrà comprar el mateix dia o bé anticipadament al servei de tràmits del comú, a l’oficina de turisme de la plaça Santa Anna i a la llar de jubilats, informa el comú.