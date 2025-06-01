Infraestructures
Canillo instal·larà una escultura de la Copa del Món d'esquí a la rotonda del Tarter
El comú ha obert un concurs públic nacional
El comú de Canillo ha obert un concurs públic nacional per adjudicar la instal·lació d'una escultura de la Copa del Món d'esquí a la rotonda del Tarter. L’actuació contempla la col·locació d’un conjunt escultòric format per dues planxes d’acer corten amb el logotip de la Copa del Món d’esquí, instal·lades en volum. El comú també preveu la col·locació de quatre planxes verticals d’acer corten situades al perímetre de la rotonda: dues amb el nom de 'El Tarter' i dues amb el de 'Copa del Món', sobre una fonamentació adaptada al terreny. "La rotonda del Tarter ha de ser un punt de referència visual que parli de la identitat del lloc i de l’estreta vinculació amb la Copa del Món d’esquí", ha apuntat el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé.
El projecte, amb una superfície total d'actuació de 110 metres quadrats, es durà a terme en una sola fase i les empreses interessades poden presentar les ofertes fins a l'11 de juliol a les deu del matí.