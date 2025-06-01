Infraestructures
Andorra la Vella destina 63.000 euros per millorar cinc quilòmetres de voravies
L'empresa adjudicatària ha estat la constructora Hundeka
El comú d'Andorra la Vella continua endavant amb el pla de millora integral de les voravies de la parròquia. En el marc d'aquesta acció ha adjudicat per 62.939 euros els treballs per actuar en diferents punts de la parròquia, una feina que durà a terme la constructora Hundeka. Les feines adjudicades corresponen a recol·locar peces de paviment que estan soltes o substituir-ne de trencades. En aquest cas es demanava 2.000 hores de paletes per fer les feines. La previsió és la de fer intervencions en un total de cinc quilòmetres de voravies.
El concurs havia estat convocat el passat mes de febrer amb l'objectiu de poder trobar una empresa que dugués a terme aquests treballs de millora. Cal recordar que quan es va anunciar la convocatòria del concurs es va informar que la voluntat era accelerar aquests treballs i que s'actuarà als carrers Prada Ramon, Castell de Sant Vicenç, Baixada del Molí, Prada Motxilla, Ciutat de Valls i doctor Molines, així com al Passatge Europa.
Durant la primera fase del pla de xoc, que es va dur a terme entre novembre i desembre del 2024, es van reparar fins a quatre quilòmetres de voravies malmeses. A més, també es va rehabilitar el paviment de la parada de bus situada al carrer Prat de la Creu, 81-83, la qual es trobava en mal estat a causa de la circulació de vehicles pesants.