CANILLO
Trobada demà a Incles per escollir el nou fallaire major
Els fallaires de les diferents parròquies es trobaran de nou a Incles demà per tal de celebrar la tradicional recerca de l’argolla de Fontargent, que resol qui serà el nou fallaire major. L’activitat consisteix en un joc tipus gimcana en el qual els diversos equips han de localitzar el clau d’or que penja d’una argolla. Cada grup està capitanejat per un candidat que assoleix la distinció de fallaire major si és el seu equip el que acaba guanyant la prova.
L’any passat la distinció va ser per al lauredià Marco Castro, que la cedirà en l’acte de relleu que es farà el pròxim 23 de juny a la plaça del Consell General, durant la tradicional encesa de falles.
D’altra banda, els fallaires de llum d’Andorra la Vella també es trobaran a Incles per escollir el seu fallaire menor. La metodologia és la mateixa que amb els adults, però el penjoll que han de trobar és un clau de plata. El fallaire menor de la capital que ostenta actualment la distinció és Ton Samarra, que cedirà el seu lloc al guanyador de la prova també a l’acte del 23 de juny a la capital.