Tribunal de Comptes
Toc d'atenció a la Massana per no respectar diversos procediments de contractació pública
En el marc de l'exercici 2023, la corporació va fer una adjudicació directa superant el límit permès
El Tribunal de Comptes, en la seva memòria corresponent a l'exercici 2023, ha detectat algunes irregularitats al comú de la Massana pel que fa a la contractació pública. D'una banda, l'organisme alerta d'una adjudicació directa d'obres per un import total de 24.918 euros, una xifra que excedeix el límit quantitatiu que fixa la llei de les finances comunals per a la utilització d'aquest procediment d'adjudicació. Aquesta fa referència a una campanya de reconeixement geològic-geotècnic del projecte del carrer d'enllaç adjudicat a l'empresa Geotecma.
Així doncs, tant aquesta adjudicació com la que es va fer a T-Systems per un import de 40.800 euros corresponent al servei de manteniment dels productes de programari instal·lats en els diferents equips del comú, no van ser publicitades prèviament al BOPA.
Paral·lelament, el Tribunal de Comptes també incideix en dos expedients de contractació pels quals no es va formalitzar un contracte tal com estableix la llei de les finances públiques. El primer fa referència a l'adjudicació a T-Systems i, el segon, als serveis d'autobús dels esportius d'estiu i esport jove 2023, adjudicats a Novatel Autocars per 27.282 euros.
En aquest cas, el Tribunal recorda que aquests dos expedients no tenen la consideració de contractes menors -per la qual cosa no caldria la formalització del contracte-, tenint en compte que superen el límit de 24.000 euros quan es parla de contractes d'obra i de 15.000 euros pel que fa a contractes de subministrament i serveis.
Un altre dels tocs d'atenció que s'esmenta en el document és que el comú va compensar una cessió obligatòria de terrenys derivada d'una actuació urbanística, estimant el valor del bé a rebre per un import superior als 460.000 euros del seu cost. Addicionalment, i vinculat amb aquesta operació, el consistori va satisfer l'import de 839.298 euros per unes obres que no s'havien iniciat, uns fets que "són susceptibles de generar responsabilitats en els termes que preveu l'article 111 de la llei de les finances comunals".
En el torn d'al·legacions, però, la corporació esmenta que aquesta cessió "no s'ha activat", ja que "el comú de la Massana activa els béns rebuts en cessió en la data de l'escriptura notarial, no quan se signa el conveni urbanístic" i afegeix, a més, que aquesta situació encara no s'ha produït.
Paral·lelament, l'informe del Tribunal també assenyala que el comú va rebre un "excés de transferència" de l'administració general valorada en 206 milers d'euros, "ja que no disposa en l'exercici 2022 d'una societat pública participada únicament pel comú, amb una despesa superior a la despesa liquidada pel comú en el mateix exercici".
Finalment, i com en el cas d'altres comuns, s'alerta que encara no s'han rebut les auditories a la conclusió del mandat polític 2016-2019 i del mandat 2020-2023, la qual cosa contravé l'article 8.4 del decret legislatiu de publicació del text refós de la llei de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal.