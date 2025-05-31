Mobilitat
Talls de trànsit al centre d'Escaldes demà amb motiu de la cursa popular
Les restriccions seran presents entre les 10 i les 12 hores del matí
El centre d'Escaldes es veurà afectat per diversos talls de trànsit demà, entre les 10 i les 12 hores, amb motiu de la cursa popular. El carrer dels Paraires romandrà tancat entre les 7 i les 12 hores. Entre els carrers afectats hi ha el del Valira, de la Constitució i el del Prat Gran, mentre que l'avinguda de les Nacions Unides, la de les Escoles i l'avinguda Carlemany també patiran talls, segons ha informat el comú a través de les xarxes.