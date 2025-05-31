Encamp
L'Enfira't dona el tret de sortida amb una setantena d'expositors
La quarta edició s'ha concentrat al parc de l'Ossa
La 4a edició de l'Enfira't, la Fira multisectorial d'Encamp, ha donat el tret de sortida aquest dissabte al matí amb una setantena d'expositors, el nombre rècord de la cita. "Tenim molts repetidors, més d'una cinquantena. Després tenim altres noves empreses que s'han creat en aquest darrer any, que han volgut aprofitar l'Enfira't per donar-se a conèixer i altres que volen fidelitzar el seu client" ha mencionat el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot. Enguany, s'ha concentrat l'esdeveniment al parc de l'Ossa, una decisió que s'ha valorat molt positivament des de la corporació comunal, ja que "hem pogut tenir-ho tot en un sol espai, cosa que ajuda els expositors a tenir més visibilitat i fer la visita dels visitants molt més agradable i més amena".
"S'ha pensat molt en el flux de les persones, que els expositors tinguin molta visibilitat" ha remarcat Marot. De fet, també s'ha cercat la unió entre el sector de l'automòbil, restauració, àrees infantils i la zona multisectorial, però amb una coherència i un fil conductor per cercar la continuïtat "des del moment que arribes, fins al moment que surts". Una de les grans novetats ha estat la possibilitat de gaudir de la parròquia a vista d'ocell gràcies a una grua a la qual es podrà pujar. De fet, aquest ha estat el gran atractiu d'aquesta edició, que ja es va tenir fa dos anys, però no es va poder gaudir del tot. "Teníem el parc de l'Ossa i l'estadi de la federació de futbol encara en obres, i ens deixa veure un Encamp molt més verd i més agradable ara el 2025" ha concretat el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica.
Finalment, també s'han preparat diverses activitats com xerrades, activitats culturals o demostracions d'esports que faran que "donin una miqueta de dinamisme a tot el que hem muntat" ha conclòs Marot. Així doncs, l'Enfira't 2025 durarà fins diumenge i, tot i que ara és massa aviat per fer valoracions, el retorn comença a ser positiu, segons s'ha revelat.