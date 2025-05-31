ANDORRA LA VELLA
El comú ‘esquiva’ la responsabilitat en un accident al Parc Central
El Tribunal Superior conclou que la senyalització confusa a l’aparcament no va ser l’origen del xoc entre dos turismes
No hi ha responsabilitat administrativa comunal en l’accident que el 2 de novembre del 2021 van patir dos turismes a l’aparcament del Parc Central. Un dels implicats i una companyia asseguradora van interposar una demanda a la Batllia perquè sostenien que el deficient manteniment de la senyalització horitzontal de l’aparcament que explota el comú d’Andorra la Vella havia tingut responsabilitat en el sinistre. I reclamaven a la corporació per responsabilitat administrativa –que es mesura per la falta de servei, ocasionada per la mala organització, pel seu funcionament en condicions il·legals o tècnicament defectuoses, o per la manca de funcionament en aquells supòsits en què estava obligat a fer-ho– un total de 10.107 euros, 3.215 euros una part i 6.892 l’altra. Però primer la Batllia i ara la sala administrativa del Tribunal Superior han conclòs que malgrat que el manteniment de la senyalització pintada al paviment per definir el sentit dels carrils era millorable, no va tenir cap implicació en un xoc la responsabilitat del qual ara s’haurà de dirimir per la via de la jurisdicció civil.
Les responsabilitats de l’accident s’hauran de dirimir per la via civil
La manca de servei ha de tenir “entitat suficient” per imputar els danys
La qüestió és que un dels implicats circulava per un carril de l’aparcament que, segons el comú, era d’un únic sentit, però la senyalització apuntava que n’era de doble. Així ho han reconegut les dues instàncies judicials sobre la base de les proves gràfiques recollides, malgrat que el comú repliqués que es tractava del rastre d’un marcatge que identificava carrils relacionats amb fires o esdeveniments organitzats a l’espai. L’accident es va produir quan es va voler incorporar el segon vehicle. I el que dirimeix la sentència és si la senyalització confusa, que sí que reconeix, pot haver tingut algun paper en l’impacte dels dos cotxes. I la conclusió és negativa. La sentència del Superior reprodueix les conclusions de la Batllia per resoldre que comparteix el mateix parer, que “en efecte, és cert que les fletxes pintades a terra no es van repintar des del 2012, i que el comú ho va fer el 2022 –després que es produís l’accident–, però, això no obstant, a la vista de la documentació incorporada al procediment, i molt especialment del vídeo que es conté al CD incorporat al procediment, que ha estat visualitzat per aquest tribunal, es conclou que l’estat del paviment no va ser la causa de l’accident”. Es resol que les marques no podien ser contradictòries per a cap dels implicats, que el que prevalia és que era un carril de doble sentit i que, a més, hi havia un senyal de cediu al pas pintat que era clarament visible i que regulava la prioritat. Per tant, que el motiu de l’accident va ser un altre. “No qualsevol actuació o manca de servei pot ser motiu suficient per imputar a l’Administració la responsabilitat dels danys produïts, sinó que aquesta manca –o defectuosa– prestació d’un servei ha de ser d’entitat suficient per fer-la responsable dels danys patits, i en aquest cas no ha estat així”, conclou la sentència.