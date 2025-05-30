Andorra la Vella
Talls de circulació a l'avinguda Salou i Tarragona per la cursa de ciclisme demà al matí
La carretera de la Comella també patirà restriccions temporals
El trànsit a les principals vies de l'Obac d'Andorra la Vella es veurà afectat demà al matí a causa de la prova de ciclisme en ruta dels Jocs dels Petits Estats. L'avinguda Salou quedarà tallada entre la rotonda de la Comella i la rotonda de la Margineda de les 8.30 hores fins a les 14.30 hores. L'avinguda Tarragona també patirà interrupcions puntuals del trànsit entre les 10 i les 10.30 hores i de les 13 fins a les 13.30 hores. Finalment, la carretera de la Comella també patirà talls puntuals de les 10.30 a les 11 hores i de les 13.30 a les 14 hores. L’arribada dels corredors està prevista a l’Estadi Joan Samarra.
El comú recomana planificar els desplaçaments amb antelació i apunta que durant tota la jornada, agents de circulació i voluntaris de protecció civil vetllaran per la seguretat i la fluïdesa del dispositiu.