ENCAMP
Saetde gestionarà catorze pisos del comú al Pas en els pròxims 10 anys
La corporació rebrà un cànon de 108.540 euros per la concessió dels habitatges, que s’hauran de llogar a preu assequible
Saetde gestionarà 14 habitatges de propietat comunal al Pas de la Casa en els pròxims 10 anys. Fins ara els pisos només s’utilitzaven durant la temporada d’hivern –hi vivien treballadors temporers de la societat– i gràcies a aquesta nova adjudicació podran estar disponibles durant tot l’any per a empleats de la temporada d’hivern, d’estiu o fixos. El comú rebrà per la concessió un import anual de 108.540 euros.
Els habitatges s’hauran de llogar per un preu igual o inferior a l’estipulat pel Govern per als pisos del parc públic. “El comú controlarà que no se superin els preus assequibles”, va assegurar la cònsol major, Laura Mas. Hi ha cinc pisos d’una habitació, set de dues i dues de tres. El concurs també inclou la posada en servei de tres locals ubicats en la mateixa finca, un dels quals s’ha adjudicat a l’empresa Ruvefe. La mandatària va remarcar que la corporació continua treballant per cobrir les necessitats específiques d’habitatge de la població fronterera.
El juny de l’any passat Mas i la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, van signar un acord de cessió dels pisos del comú al Pas perquè el Govern els destinés al lloguer a preu assequible. A l’octubre va saber-se que la convocatòria de les 15 unitats de l’immoble només havia rebut dues sol·licituds. Finalment, però, una de les famílies va desistir i, per tant, només va ocupar-se un pis.
Pla parcial
El comú rebrà uns 5.100 metres quadrats en concepte de vialitat i uns 4.200 de cessió obligatòria gràcies a l’aprovació d’un nou pla parcial. La unitat d’actuació se situa a la zona del cementiri d’Encamp. El primer terreny permetrà fer millores a l’accés a la carretera de Beixalís. El vial serà més ample i hi haurà voravies. El segon, ampliar el cementiri, crear més places d’aparcament o construir altres equipaments comunals. Els consellers de la minoria van abstenir-se en la votació d’aquest punt perquè consideren que contribueix a consolidar un model de creixement urbanístic insostenible.
Altres punts
- NOU ORGANIGRAMA. La minoria va criticar la remodelació de l’organigrama del departament d’Infraestructures i Manteniment.
- PONT. El consell va adjudicar la millora del pont de l’avinguda Príncep Benlloch per 212.412,66 euros.
- CONCURS D’IDEES. El comú convocarà un nou concurs d’idees per crear un símbol identitari dels cims, estanys i portelles.
