Canillo
El Palau de Gel acull un camp de tecnificació internacional d'hoquei
La instal·lació també ha estat la seu dels entrenaments oficials, partits i proves antidopatge de tenis taula
El Palau de Gel de Canillo acull un camp de tecnificació internacional per a tècnics d'hoquei sobre gel, amb la participació de 16 jugadors de les categories sub-13, sub-15 i sub-18. El programa està liderat per Karlos Gordovil, coordinador tècnic de la Real Federación Española de Deportes de Hielo, i es desenvolupa al llarg de la setmana.
La instal·lació també està acollint la coordinació dels entrenaments oficials, partits i proves antidopatge de tenis taula, i el dimarts va ser l'escenari de la celebració dels premis nacionals de la Federació Andorrana d'Esquí. Amb aquestes iniciatives, segons la directora del Palau de Gel, Sira Puig, la instal·lació "es continua consolidant com un centre de referència per a la formació, l’organització d’esdeveniments i la promoció de l’esport al país, o per acollir disciplines diverses i esdeveniments d’abast nacional i internacional. Continuarem treballant perquè el Palau segueixi sent un punt de trobada per a l’esport i els valors que l’acompanyen."