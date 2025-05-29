Música

Obertes les inscripcions a la cinquena edició de l'Escaldes Sound

Els participants poden presentar la candidatura fins al 30 de juny

El cartell de la nova edició de l'Escaldes Sound.

El cartell de la nova edició de l'Escaldes Sound.

El comú d'Escaldes-Engordany ha obert les inscripcions per participar en la cinquena edició de l'Escaldes Sound. Les inscripcions estaran obertes fins al 30 de juny, i una vegada feta la inscripció, els participants podran presentar el tema musical amb què competiran al certamen, que es publicarà al compte d'Instagram de l'Espai Jovent i la proposta guanyadora serà la que rebi més likes per part del públic. El concurs musical està adreçat a joves d'entre 12 i 35 anys i té per objectiu promoure i donar visibilitat al talent musical jove.    

