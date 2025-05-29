Música
Obertes les inscripcions a la cinquena edició de l'Escaldes Sound
Els participants poden presentar la candidatura fins al 30 de juny
El comú d'Escaldes-Engordany ha obert les inscripcions per participar en la cinquena edició de l'Escaldes Sound. Les inscripcions estaran obertes fins al 30 de juny, i una vegada feta la inscripció, els participants podran presentar el tema musical amb què competiran al certamen, que es publicarà al compte d'Instagram de l'Espai Jovent i la proposta guanyadora serà la que rebi més likes per part del públic. El concurs musical està adreçat a joves d'entre 12 i 35 anys i té per objectiu promoure i donar visibilitat al talent musical jove.