ENCAMP
L’Enfira’t arriba a la 4a edició amb 70 expositors, sis més que el 2024
Aquest any tota l’activitat de la mostra, que se celebrarà el cap de setmana, es concentrarà al Prat Gran de l’Areny
L’Enfira’t, la fira multisectorial d’Encamp, arriba a la quarta edició concentrant l’activitat al voltant del carrer Prat Gran de l’Areny, ja que d’aquesta manera estarà tot “concentrat”, tal com va apuntar ahir el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, que va subratllar que es bat el rècord de participació amb 70 expositors, omplint d’aquesta manera el 100% de l’espai expositiu disponible. La cita serà aquest dissabte i diumenge i vol esdevenir “un cap de setmana de diversió, oci i de donar a conèixer el teixit empresarial i social de la parròquia”.
D’aquesta manera, tal com va subratllar Marot, l’esdeveniment es concentrarà aquest any al voltant del parc de l’Ossa, amb la qual cosa es crea “un nucli, un espai firal molt concentrat, molt segur i de molta qualitat”. La fira manté el mateix format que en edicions anteriors i l’horari serà de deu del matí a dues de la tarda i de quatre de la tarda a vuit del vespre. A més dels diversos expositors, que arriben a 70, sis més que l’any passat i esgotant tot l’espai expositiu disponible, hi haurà tot un seguit d’activitats, entre les quals la tècnica de Reactivació Econòmica comunal, Mar Querencia, va destacar una exhibició d’Stefi Troguet d’escalada al parc de l’Ossa o la possibilitat de gaudir de la parròquia a vista d’ocell gràcies a una grua a la qual es podrà pujar.
Una altra novetat serà la visita al nou estadi de la Federació Andorrana de Futbol, que obrirà dissabte i diumenge al matí perquè tothom pugui veure com han quedat les instal·lacions. El Futbol Club Andorra també farà una activitat de dinamització i es podran guanyar entrades gratuïtes per al partit de play-off de diumenge. A més, els diferents clubs esportius faran exhibicions i hi haurà diverses propostes de dinamització, inflables per als més petits i música en directe.
A més a més, la cita també compta amb la implicació dels serveis comunals. Així, des de Turisme es promocionaran les diferents propostes d’estiu, entre les quals la novetat d’aquest any, l’activitat de supervivència. Afers Socials presentarà les propostes de lleure d’estiu i qui s’hi inscrigui podrà obtenir un obsequi, els centres esportius oferiran matrícula gratuïta i el departament d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura promourà el concurs d’embelliment floral, regalant petúnies i geranis. També hi serà la biblioteca, segons va complementar la directora de Turisme i Reactivació Econòmica, Anna Canals, que va destacar que tota aquesta oferta serveix per “enriquir” aquesta quarta edició.
Marot va subratllar que la participació creix any rere any i que cites com aquesta són un “punt de trobada” i dinamització més enllà d’un cap de setmana puntual. I va concretar que hi ha “tres sectors molt ben representats” que són la restauració, amb set restaurants o punts de restauració, l’automòbil, amb quatre concessionaris de primera o segona mà, i la “part social, esportiva i d’entitats”, a més dels estands multisectorials. El conseller de Reactivació Econòmica va subratllar que la cita, més enllà de la diversió, pugui ser un punt perquè les empreses “facin negoci”, i va recordar que es podrà gaudir, a més, d’un servei de restauració durant tot el dia, des de les deu del matí fins a les vuit del vespre.