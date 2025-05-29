Sessió de comú
Encamp adjudica els pisos del Pas per 10 anys per fomentar l'habitatge assequible
El comú rebrà per aquesta concessió un import anual de 108.540 euros.
El comú d'Encamp ha adjudicat els habitatges del Pas per als propers 10 anys amb l'objectiu de seguir donant cobertura a la necessitat específica d'habitatge al Pas. Fins ara aquests habitatges s'utilitzaven només durant la temporada d'hivern i a partir d'ara podran estar disponibles tot l'any. El comú va posar com a preu màxim de lloguer que les empreses podien fixar, els preus estipulats per part del Govern per als pisos del parc públic d’habitatge. El comú rebrà per aquesta concessió un import anual de 108.540 euros.
El comú rebrà 5.100 metres quadrats en concepte de vitalitat
El comú d'Encamp rebrà uns 5.100 metres quadrats en concepte de vialitat i uns 4.200 de cessió obligatòria gràcies a l'aprovació d'un nou pla parcial. La unitat d'actuació se situa a la zona del cementiri d'Encamp. El primer terreny permetrà fer millores a l'accés a la carretera de Beixalís. El vial serà més ample i hi haurà voravies. El segon, ampliar el cementiri, crear més places d'aparcament o construir altres equipaments comunals.