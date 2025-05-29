Sant Julià de Lòria
Creix l’impacte dels influencers en les addiccions digitals entre adolescents
La problemàtica ha tornat a situar-se al centre del debat durant la taula rodona que s'ha celebrat avui en el marc de les jornades Parlem-ne
Les addiccions comportamentals han crescut especialment amb l’auge de les noves tecnologies. Aquesta problemàtica, tot i no ser nova, ha tornat a situar-se al centre del debat durant la taula rodona ‘Joves i addiccions: detecció precoç i intervenció familiar’, que s'ha celebrat aquest dijous en el marc de les jornades Parlem-ne, amb la participació del psiquiatre clínic i director de l’Institut de la Ment, Joan Escoter, la fundadora de l’associació Projecte Vida, Eva Tenorio, i el psicòleg de la Unitat de Conductes Addictives del SAAS, Èric Acebes. La sessió ha estat moderada per Laura Cugat.
"L’accés a les apostes en línia, per exemple, ha crescut molt, i aquí és fonamental el control parental. És important observar canvis en el comportament de l’adolescent, en els hàbits d’higiene, en els horaris de son... També és molt rellevant la qüestió de les addiccions a les pantalles, un fenomen cada cop més estès amb l’ús generalitzat de les noves tecnologies" ha destacat Acebes. El psicòleg també ha reconegut que els joves continuen mantenint addiccions a substàncies com l’alcohol i el cànnabis. "L’edat d’inici en els consums experimentals ha baixat en els darrers anys: cada vegada es comença més jove" ha afegit.
Per la seva banda, Tenorio ha tornat a remarcar que a Andorra no existeixen dades oficials ni un observatori d’addiccions, de manera que es depèn de les estadístiques espanyoles. També ha expressat preocupació per les addiccions vinculades a les apostes o a la pornografia. "Molts joves s’hi acosten sense coneixements d’economia ni d’inversió, convertint-ho en un joc d’apostes més que en una decisió informada. Els influencers i youtubers tenen un paper important en la promoció d’aquesta activitat, ja que sovint només mostren els beneficis i amaguen els riscos" ha assenyalat. A més, ha lamentat que cada cop més nens accedeixen a la pornografia des de molt joves, a vegades des dels vuit anys, quan el seu cervell encara no està preparat per entendre-la. "Hi ha un augment del consum de pornografia violenta, especialment entre nois joves” ha apuntat.
Finalment, Escoter, qui ha insistit en la importància de personalitzar el tractament segons el tipus d’addicció, l’edat i la gravetat del cas, ha reconegut que a Andorra hi ha un nombre important de casos de dependència. “L’aïllament social de moltes persones que arriben a treballar al país pot afavorir l’aparició o l’agreujament d’addiccions. És una societat peculiar, on la situació vital de moltes persones pot generar una major vulnerabilitat a les addiccions” ha afegit.