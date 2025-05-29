Bon temps
Andorra la Vella decora l'avinguda Meritxell i Callaueta per dinamitzar els espais comercials
Els dos sostres decoratius combinen materials ecoresponsables
El comú d'Andorra la Vella ha instal·lat nous sostres decoratius a l'avinguda Meritxell i el carrer Callaueta, amb l’objectiu de dinamitzar aquests espais comercials i turístics durant la temporada de primavera i estiu. Els dos sostres decoratius seleccionats són 'Llanternes translúcides' i 'Layers amb insectes', que combinen disseny, color i materials ecoresponsables.
A l’avinguda Meritxell s’hi ha instal·lat 2.100 llanternes de PVC translúcid en diverses tonalitats i longituds, que reflecteixen la llum i que es reutilitzaran per dissenyar el sostre decoratiu de l’any vinent. Pel que fa al carrer Callaueta, el sostre està format per una estructura tèxtil amb motius d’insectes impresos.