Sant Julià de Lòria
El tomb lauredià torna el 14 de juny amb tres recorreguts
Les caminades populars començaran i acabaran a la plaça de la Germandat
Sant Julià de Lòria tornarà a acollir una nova edició del tomb lauredià el pròxim dissabte 14 de juny. Enguany, la caminada popular no competitiva comptarà amb tres recorreguts per a tots els públics, que començaran i acabaran a la plaça de la Germandat. El circuit llarg, de 14 quilòmetres, començarà a les 8 del matí. El circuit mitjà s'iniciarà a les 9 del matí i serà de 9 quilòmetres. Finalment, el circuit curt, amb una distància de 4 quilòmetres, sortirà de la plaça de la Germandat a les 10 del matí.