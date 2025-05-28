ANDORRA LA VELLA
El Motand arriba amb més col·laboradors
La tercera edició compta amb sis cooperadors més i una nova ubicació a Canrodes
La tercera edició del Motand se celebrarà els dies 27, 28 i 29 de juny i comptarà amb novetats, com ara una nova ubicació, a Canrodes, on s’instal·larà un envelat en què es podrà seguir en directe el Gran Premi d’Assen, que es disputarà aquell cap de setmana. La cita arriba amb la participació de 31 col·laboradors, sis més que en l’edició anterior, amb l’objectiu de superar el miler de visitants de l’any passat. De moment la ruta organitzada per la Penya Motorista L’Esquirol ja compta amb 200 inscrits, amb la qual cosa s’espera superar la xifra de 250 de l’any passat.
El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, va reiterar que des del comú es vol fer un seguiment dels diversos esdeveniments per veure el retorn que tenen i va emfasitzar que el Motand i altres accions fan “funcionar” el comerç de la moto de Santa Coloma, que “ja fa molts anys que són generadors d’economia i negoci”. A més, va considerar que cites com aquesta serveixen per incidir a crear “cultura” de la moto i per difondre encara més que en aquella zona de la parròquia hi ha una gran concentració d’establiments que giren al voltant del motor. “Ajuda a posicionar-se”, va valorar, afegint, a més, que també genera activitat en altres establiments, com ara restaurants. Per aquest motiu s’espera que de cara a l’any que ve, tenint “l’evidència que és un esdeveniment que funciona”, es pugui rebre el suport d’Andorra Turisme.
Així, l’esdeveniment comptarà amb cinc ubicacions: Canrodes, l’avinguda Santa Coloma, el parc Fluvial i l’aparcament annex i el de l’Intersport. González va celebrar que amb aquest esdeveniment es faci una inauguració oficiosa de “l’espai polivalent” de Canrodes, on la voluntat del comú és que “passin moltes coses”. En aquest punt es podrà veure l’exhibició de trial de Jordi Pascuet (divendres 27 de juny, 19 hores) i també s’hi instal·laran pantalles per seguir en directe el Gran Premi d’Assen del Mundial de MotoGP. A més, es podrà gaudir en les diferents ubicacions d’una vintena d’activitats entre motos elèctriques, tallers de conducció, escape room, simuladors o activitats infantils, a més de l’exhibició de Pol Ferrer.
L’esdeveniment també acollirà per primer cop la concentració i ruta de motos Royal Enfields, organitzada per l’associació Royal Riders Andorra amb el suport de Royal Riders Catalunya. I hi haurà un vessant social de l’esdeveniment, ja que els motoristes visitaran l’escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell el 25 de juny.