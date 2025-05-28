Encamp
L'Enfira't comptarà amb 70 expositors i l'activitat concentrada al Prat Gran de l'Areny
La quarta edició se celebrarà el cap de setmana
L'Enfira't, la Fira multisectorial d'Encamp arriba a la quarta edició concentrant l'activitat al voltant del carrer Prat Gran de l'Areny, ja que d'aquesta manera estarà tot "concentrat" tal com ha posat en relleu el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, que ha subratllat que es bat rècord de participació amb 70 expositors, omplint d'aquesta manera el 100% de l'espai expositiu disponible. La cita serà aquest dissabte i diumenge i vol esdevenir "un cap de setmana de diversió, oci i de donar a conèixer" el teixit empresarial i social de la parròquia, en una cita ja "molt consolidada".
D'aquesta manera, tal com ha subratllat Marot, l'esdeveniment es concentrarà aquest any al voltant del parc de l'Ossa, amb la qual cosa es crea "un nucli, un espai firal molt concentrat, molt segur i de molta qualitat". La fira manté el mateix format que en edicions anteriors i l'horari serà de deu del matí a les dues del migdia i de quatre de la tarda a vuit del vespre. A més dels diferents expositors, que arriben a 70, sis més que l'any passat i esgotant tot l'espai expositiu disponible, hi haurà tot un seguit d'activitats, entre les quals la tècnica de Reactivació Econòmica comunal, Mar Querencia, ha destacat una exhibició d'Stefi Troguet d'escalada al parc de l'Ossa o la possibilitat de gaudir de la parròquia a vista d'ocell gràcies a una grua a la qual es podrà pujar. Una altra novetat serà la visita al nou estadi de la federació de futbol, que es podrà visitar el dissabte i el diumenge al matí per veure com han quedat les instal·lacions. El Futbol Club Andorra també farà una activitat de dinamització i es podrà guanyar entrades gratuïtes per al partit de 'play-off' de diumenge. A més, els diferents clubs esportius faran exhibicions i hi haurà diferents propostes de dinamització, inflables per als més petits i música en directe.
A més a més, la cita compta també amb la implicació dels diferents serveis comunals. Així, des de Turisme es promocionaran les diferents propostes d'estiu, entre les quals la novetat d'aquest any, l'activitat de supervivència. Afers Socials presentarà les propostes de lleure d'estiu i qui s'hi inscrigui podrà obtenir un obsequi; els centres esportius oferiran matrícula gratuïta i el departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura promourà el concurs d'embelliment floral, regalant petúnies i geranis. També hi serà la biblioteca, segons ha complementat la directora de Turisme i Reactivació Econòmica, Anna Canals, que ha destacat que tots aquesta oferta serveix per "enriquir" aquesta quarta edició.
Marot ha subratllat que la participació creixi any rere any i que cites com aquesta siguin un "punt de trobada" i dinamització més enllà d'un cap de setmana puntual. I ha concretat que hi ha "tres sectors molt ben representats" que són la restauració, amb set restaurants o punts de restauració; l'automòbil, amb quatre concessionaris de primera o segona mà, i la "part social, esportiva i d'entitats" a més dels estands multisectorials. El conseller de Reactivació Econòmica ha subratllat que la cita, més enllà de la diversió pugui ser un punt perquè les empreses "facin negoci" i ha recordat que es podrà gaudir a més d'un servei de restauració durant tot el dia, de les deu del matí a les vuit del vespre.