ESCALDES-ENGORDANY
Gili es referma en la decisió de retirar el quadre de ‘Charlie Hebdo’
La minoria de Demòcrates demana al comú que s’expliquin els motius pels quals no hi va haver un control del contingut de la mostra
La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, va reiterar ahir a la tarda en declaracions als mitjans de comunicació que tornaria a prendre la decisió de retirar el quadre de Cahrlie Hebdo de la mostra La censura és la comissària d’aquesta exposició. “La intuïció em deia que s’havia de fer això. [...] No vaig censurar res: només vaig donar una opinió [...] Em pensava que l’exposició podria continuar sense aquell quadre, però em van dir que no”, va remarcar.
Preguntada sobre l’impacte que la polèmica pot tenir en la seva carrera política, va assegurar que no té “ambicions polítiques” i que la seva prioritat és “treballar pel poble i per a la parròquia”. Gili, a més, va recordar que es va disculpar amb el comissari de la mostra en múltiples ocasions, “però una disculpa no vol dir tornar enrere i admetre el quadre”.
“No tinc ambicions polítiques i la meva prioritat és treballar pel poble”
Per la seva part, el president del PS, Pere Baró, va afirmar ahir a la tarda que “nosaltres no hauríem actuat així”, fent referència a la decisió de Gili. La cònsol manté ple suport a l’equip de la corporació, tot i les tensions que hi ha hagut com a conseqüència de la clausura de la mostra.
Manca de previsió
Els consellers demòcrates al comú escaldenc respecten la decisió de la cònsol, però demanen al comú que s’expliquin “els motius pels quals no hi va haver, prèviament, un control més exhaustiu del contingut de l’exposició ni una planificació rigorosa [...], tenint en compte que les obres exposades es coneixien en detall feia ja mesos”.
“Nosaltres no hauríem actuat així [retirar el quadre sobre Charlie Hebdo]”
La ministra d’Interior, Ester Molné, va assegurar ahir al matí que “no hi havia motius de seguretat nacional” per retirar la portada de la revista, fet que va provocar la cancel·lació de la mostra. Molné va assegurar que “no hi ha cap alarma concreta d’alerta de terrorisme”. La ministra va confirmar, també, que en cap cas hi va haver “consulta prèvia, ni per escrit ni oficial”. Tot i així, va afirmar que sabia que Gili, amb posterioritat, havia tingut una conversa informal amb el director de la policia.
UN NOU ESPAI PER LA GENT GRAN
En aquest sentit, Gili va recordar que aquesta és la darrera actuació d’un conjunt d’intervencions destinades a transformar aquest entorn en el marc del projecte Caldes. “Amb aquesta actuació, el comú d’Escaldes-Engordany vol continuar dinamitzant la part històrica i oferir un punt d’atracció tant per als residents com per als visitants, reforçant el sentiment de pertinença i donant a conèixer la riquesa patrimonial i cultural de la nostra parròquia”, va assenyalar. A més, va afegir que l’espai està dissenyat perquè hi puguin tenir cabuda elements de convivència, com ara un bar o un restaurant. “Tot això està per definir, però és clar que volem que siguin espais que donin la vida que es mereix aquesta plaça i la nostra parròquia”, va apuntar.