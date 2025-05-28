MEDI AMBIENT

Escaldes acull una conferència sobre el repte de l’aigua potable

Cartell de la conferència sobre el repte de l'aigua potable.Comú d'Escaldes-Engordany

El departament de Medi Ambient del comú d’Escaldes-Engordany organitza una conferència per donar a conèixer les actuacions realitzades per recuperar la potabilitat de l’aigua a la parròquia arran de la torrentada del 21 de juliol del 2015. La xerrada, que tindrà lloc el pròxim 5 de juny a les 19 hores a la sala d’actes del comú, coincidint amb el Dia mundial del medi ambient, porta per títol El repte de l’aigua potable: consciència i acció pel medi ambient. Aquesta serà conduïda per Jordi Deu, de l’enginyeria i consultoria Silvargina, empresa encarregada de dur a terme els treballs.

