Activitats
El 14è concurs de punts de llibre d’Encamp i el Pas clou amb 152 obres presentades
El certamen ha doblat els inscrits respecte a anys anteriors
El 14è Concurs de creació de punts de llibre d'Encamp i el Pas de la Casa ha viscut una edició històrica marcant un rècord de participació, amb un total de 152 obres presentades entre les dues biblioteques; 95 a Encamp i 57 al Pas de la Casa. El certamen ha doblat els inscrits respecte a anys anteriors, mostrant l'entusiasme i la creativitat de petits i grans per aquest format artístic i literari.
Una de les novetats d'enguany ha estat la incorporació d'una temàtica central: la intel·ligència artificial. La resposta ha estat excepcional, i ha permès comprovar que els participants de les diferents categories tenen una visió sorprenentment i creativa pel que fa a aquesta tecnologia.
I és que, segons ha destacat el jurat, les obres presentades "han sabut reflectir la intel·ligència artificial d'una manera artística, original i amb molta creativitat". A més, han assegurat que el nivell "ha estat molt alt. En algunes categories ha estat especialment difícil determinar els guanyadors".
Els actes d'entrega de premis, celebrats aquest dimarts a Encamp i aquest dimecres a la tarda al Pas de la Casa, han comptat amb el conseller de Cultura, Joan Sans, el conseller d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura, Andreu Riba, i la consellera de Sistemes d'Informació, Edith Quirós, que han atorgat els diferents guardons als guanyadors.
Les obres presentades es podran visitar durant els pròxims dies a ambdues biblioteques, on restaran exposades.
Ampliació de premis per a l'edició del 2026
A causa de la gran acollida, l'organització ha anunciat que de cara a l'edició 2026 es reforçarà la dotació del concurs amb la incorporació d'un tercer premi per categoria, ampliant així les oportunitats per als participants.
Amb aquesta edició, el concurs es consolida com un espai de promoció cultural, d'expressió artística i de foment de la lectura per a totes les edats.