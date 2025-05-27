Fira
La tercera edició del Motand es trasllada al recinte de Canrodes
La fira motociclista se celebrarà del 27 al 29 de juny
La tercera edició del Motand es trasllada al recinte de Canrodes. La nova ubicació permetrà a la fira motociclista concentrar les activitats en un terreny més ampli, millor adaptat i preparat per acollir tant les exhibicions com les activitats, apunta el comú. La fira, que tindrà lloc del 27 al 29 de juny, també es desenvoluparà a l'avinguda Santa Coloma, el Parc Fluvial i aparcament annex i l'aparcament de l'Intersport. L'edició d'enguany comptarà amb la participació de 31 col·laboradors, sis més que l'any passat, i el comú espera superar el miler de visitants registrats el 2024. El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, ha destacat que aquesta tercera edició representa "un pas endavant en la voluntat de potenciar el sector del motor i de reforçar la cohesió social i econòmica de la parròquia amb un model viu, modern i proper a la gent".