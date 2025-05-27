Cultura
Obertes les inscripcions per la crema de falles d'Andorra la Vella
La data límit per apuntar-se és el 12 de juny
L'associació de fallaires d'Andorra la Vella ha obert les inscripcions per apuntar-se a la cremada de falles d'enguany, amb el 12 de juny com a data límit. Amb el lema "El foc comença a cremar..." la junta convida la ciutadania a participar en una de les activitats previstes abans del 23, entre les quals destaquen la realització de la falla tradicional i esmorzar popular el 8 de juny, o un taller de falles el 14 de juny.