Escaldes-Engordany
Gili reitera que tornaria a retirar l'obra de Charlie Hebdo
Pere Baró afirma que no hauria actuat igual que la cònsol i respecte la decisió de Pérez d'assistir a la manifestació
La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha reiterat avui a la tarda en declaracions als mitjans de comunicació que avui tornaria a prendre la mateixa decisió de retirar l'obra de Charlie Hebdo que va comportar la cancel·lació de la mostra La censura és la comissària d'aquesta exposició. "La intuïció em deia que s'havia de fer això", ha remarcat. Preguntada sobre el possible impacte que la polèmica pot tenir en la seva carrera política, la mandatària ha assegurat que no té "ambicions polítiques" i que la seva prioritat és "treballar pel poble i per a la parròquia".
Per la seva part, el president del PS, Pere Baró, ha afirmat aquesta tarda en roda de premsa que "si els meus companys van decidir anar a la manifestació [la mobilització en contra del tancament de l'exposició, a què va assistir el conseller escaldenc socialdemòcrata David Pérez], tot el nostre suport perquè són totalment lliures de fer-ho". Tot i això, Baró ha matisat que "nosaltres no haguéssim actuat així". Gili ha admès que "hi va haver tensions" al comú quan va decidir-se tancar l'exposició. Malgrat tot, la cònsol manté ple suport a l'equip de la corporació.