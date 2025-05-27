Medi Ambient
Encamp obsequiarà amb petúnies i geranis als participants en el concurs d'embelliment floral
S'entregaran durant els dies de l'Enfirat, el 31 de maig i 1 de juny
El comú obsequiarà amb sis petúnies blanques o fúcsies i sis geranis als participants que s'inscriguin al concurs d'embelliment floral els dies 31 de maig i 1 de juny a l'Enfirat. Les primeres sis flors seran pels participants d'Encamp, mentre que els geranis es donaran als del Pas. El concurs estarà obert fins al 4 de juliol.
Els premis variaran en funció de la categoria. En la secció hotels i cases unifamiliars amb jardí s'atorgarà 450 euros al primer classificat, mentre que en façanes d'edificis, els guanyadors serà obsequiat amb 350 euros. Finalment, en les categories de balcons i comerços, els premis seran de 250 euros per al primer classificat. Els segons i tercers classificats també tindran premis amb dotació econòmica, informa el comú.