Medi Ambient
Conferència sobre el repte de l'aigua potable i de la preservació del medi ambient a Escaldes
La xerrada es durà a terme el 5 de juny a les 19 hores a la sala d'actes del comú
El comú d'Escaldes-Engordany organitza una conferència per donar a conèixer les actuacions executades per recuperar la potabilitat de l'aigua a la parròquia arran de la torrentada del 21 de juliol del 2015. La xerrada tindrà lloc el 5 de juny a les 19 hores a la sala d'actes del comú i serà conduïda per Jordi Deu, de l'enginyeria i consultoria Silvargina, empresa encarregada de dur a terme els treballs pertinents. La conferència té com a finalitat explicar a la ciutadania els efectes d'aquell episodi extrem i les solucions implementades, apunta el comú.